Бирск, Башкирия, , 13:18 — REGNUM Работу лаборатории по производству наркотических средств пресекли в Башкирии. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в подвале двухэтажного дома в городе Бирске стражи порядка обнаружили лабораторию, в которой производили синтетические наркотики. При этом были задержаны двое подозреваемых в совершении преступлений. Во время досмотра у задержанных были найдены 15 упаковок с наркотиком мефедрон.

По версии сотрудников правоохранительных органов, подозреваемые изготавливали наркотики в особо крупных размерах, а потом их распространяли, делая закладки в Уфе. Свою незаконную деятельность подозреваемые начали несколько месяцев назад, считают следователи.

Отмечается, что во время обыска в частном доме стражи порядка нашли и изъяли наркотики и оборудование для их производства. Всего было изъято свыше 190 граммов наркотического средства.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.30 и ст.228.1 УК РФ. Расследование дела продолжается.

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