Омск, , 13:11 — REGNUM Жительница Омска, обвиняемая в убийстве супруга, предстанет перед судом. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 июля в следственном управлении СКР по Омской области.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летней омички (ч. 1 ст. 105 УК РФ — «Убийство»). По данным следствия, ночью 17 мая 2020 года в квартире на улице 2-я Барнаульская в Омске пьяная женщина во время очередной семейной ссоры нанесла своему супругу удары ножом в область сердца. Ранения оказались смертельными.

После этого женщина сообщила соседям о том, что убила мужа. Она объяснила это тем, что супруг неоднократно её избивал. Омичка заключена под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

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