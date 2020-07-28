Ижевск, , 13:01 — REGNUM Водитель автобуса в нетрезвом состоянии, который устроил ДТП в Ижевске на улице Буммашевской 27 июля, фактически совершил угон автобуса — выяхал из автопарка самовольно. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ» на своей странице в социальной сети.

Водитель накануне был на выходном, однако он проник на территорию автопарка и сел в автобус, на котором в этот день должен был работать другой водитель.

«К счастью, кроме самого угонщика никто не пострадал», — отметили на предприятии и добавили, что в настоящее время проводится проверка охранной службы автопарка, которая фактически допустила угон транспортного средства.

Также в ИПОПАТ подчеркнули, что все выходящие на рейсы водители проходят предварительный медицинский контроль, что исключает вероятность допуска водителей и кондукторов к работе в состоянии алкогольного опьянения.

ИА REGNUM напоминает, накануне водитель автобуса ЛиАЗ при выезде с второстепенной дороги не справился с управлением и совершил столкновение с легковой иномаркой. После этого автобус врезался в бетонный забор. Пассажиров в салоне транспортного средства не было.