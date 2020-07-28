Полтава, Украина, , 12:58 — REGNUM В Полтавской области Украины продолжаются поиски Романа Скрипника, подозреваемого в угоне автомобиля и взятии в заложники полицейского. Об этом сообщила представитель Национальной полиции Полтавской области Полина Ларина 28 июля в комментарии изданию «Украинская правда».

«Всё остается на том же уровне: мужчину ещё не задержали, полиция продолжает поиски. Привлечённые нацгвардейцы, кинологи с собаками, прочёсывают каждый участок. Ресурсы технические и человеческие используются на полную», — рассказала она.

Поиски ведутся в Миргородском районе Полтавской области, добавила представитель полиции.

Напомним, подозреваемый скрылся от правоохранителей 23 июля 2020 года. Заложника он отпустил.

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