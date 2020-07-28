Полтава, Украина, 28 июля 2020, 12:58 — REGNUM В Полтавской области Украины продолжаются поиски Романа Скрипника, подозреваемого в угоне автомобиля и взятии в заложники полицейского. Об этом сообщила представитель Национальной полиции Полтавской области Полина Ларина 28 июля в комментарии изданию «Украинская правда».
Поиски ведутся в Миргородском районе Полтавской области, добавила представитель полиции.
Напомним, подозреваемый скрылся от правоохранителей 23 июля 2020 года. Заложника он отпустил.
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