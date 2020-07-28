Уфа, , 13:08 — REGNUM Незаконную банковскую деятельность пресекли в Башкирии. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба МВД по региону.

По версии сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый житель 53-х лет организовал группу, занимающейся обналичиванием денег. Сначала незаконная деятельность велась при участии двух банков в Уфе. А после того, как Центробанк РФ отозвал у них лицензии, созданная инфраструктура и далее была использована для обналичивания и выдачи денег. С этой целью в столице Башкирии были арендованы офисные помещения. Всего в этом сообществе состояло свыше 15 человек.

По предварительной версии, перечисление денег производилось по просьбе разных предприятий за комиссию в размере от 7 до 15%. В этих операциях были использованы счета более 130 подконтрольных организаций и банковские карты физлиц. При этом доход от незаконной деятельности составил свыше 28 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества.

Стражи порядка просят граждан, которые пострадали от данной незаконной банковской деятельности, обратиться в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии.

Анонимность гарантируется.

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