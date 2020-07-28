Ижевск, , 12:40 — REGNUM В Удмуртии вынесен приговор в отношении 43-летнего жителя Пермского края по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14 возраста»). Об этом сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СКР.

Судом и следствием установлено, что в марте 2020 года мужчина находился в плацкартном вагоне поезда «Адлер-Пермь». Во время прохождения поезда по территории Удмуртии он, дождавшись ночи, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двоих 10-летних девочек.

Его действия заметила одна из пассажирок поезда, после чего мужчину задержали.

Мужчина по приговору суда получил шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, в контролирующие органы направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении контроля за осуществлением пассажирских перевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Добрянке Пермского края 56-летний житель предстанет перед судом за преступления против половой неприкосновенности в отношении своей несовершеннолетней падчерицы. Мужчине инкриминируют покушение на изнасилование, а также насильственные действия сексуального характера в отношении 17-летней девочки.