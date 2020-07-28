Ростов-на-Дону, , 12:38 — REGNUM В Ростове-на-Дону трое мужчин отравились газом. Их тела были найдены на проспекте Шолохова утром 28 июля. Информацию подтвердили в ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», передаёт ИА REGNUM.

О трагедии сообщили в социальных сетях очевидцы. В настоящее время на месте происшествия работают следователи.

В компании уточнили, что два слесаря и мастер филиала погибли при проведении работ в газовом колодце на проспекте Шолохова, 262. Смерть наступила, предположительно, от отравления сероводородом. При этом газовое оборудование находилось в исправном состоянии, утечек газа не зафиксировано.