Норильск, Красноярский край, , 12:37 — REGNUM Пожар в тундре произошёл на севере Красноярского края из-за неосторожного обращения с огнём. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 июля в ГУ МЧС России по региону.

Природный пожар тушили 27 июля в окрестностях Норильска. Горела сухая трава и торф в районе популярного у северян места отдыха у Красных камней.

На пожарных автоцистернах проехать по тундре было нельзя. Для тушения применялись подручные средства. Площадь возгорания, зарегистрированного в местности со сложным рельефом, составила 0,3 гектара. Ситуацию осложнял сильный ветер. Для полной ликвидации пожара потребовалось более 20 часов. В тушении участвовали 40 пожарных, применялось 11 единиц техники.

По мнению специалистов, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 28 июля в Красноярском крае был зарегистрирован один лесной пожар.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае действует один лесной пожар