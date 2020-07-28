Якутск, , 12:18 — REGNUM За последние сутки площадь так называемых пожаров-отказников в России увеличилось более чем на 17 000 га. Такие данные приводит сегодня, 28 июля, сайт ФБУ «Авиалесоохрана».

В настоящее время все 74 лесных очага, которые не будут тушить из соображений экономической нецелесообразности, находится на Дальнем Востоке. Общая площадь составляет уже 336 172 га.

Больше всего леса, который решено не тушить на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, по-прежнему находится в Якутии (62 пожара на площади 256 673 га). Далее следуют: Чукотский автономный округ,Хабаровский край,Магаданская область и Камчатский край.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 27 июля пожары — отказники действовали в пяти регионах Дальнего Востока. Это 53 лесных очага на площади 318 473 га.

Читайте ранее в этом сюжете: На Дальнем Востоке горит более 300 тыс. га леса, который никто не тушит