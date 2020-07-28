Самара, , 12:20 — REGNUM Подозреваемого в посягательстве на жизнь полицейского и покушении на убийство своей супруги задержали в Самаре. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, вечером 27 июля текущего года подозреваемый находился в нетрезвом состоянии. Он пришел в квартиру к своей жене, где между супругами произошел конфликт. Следователи считают, что фигурант уголовного дела руками нанес женщине телесные повреждения. Соседи услышали шум и вызвали полицейских.

Отмечается, что когда стражи порядка стали входить в квартиру, подозреваемый бросил в жену гранату, которая взорвалась. В это время полицейский закрыл собой женщину. В результате взрыва женщина и страж порядка получили различные травмы.

Сотрудники правоохранительных органов обезвредили подозреваемого, у которого в руках была еще одна граната.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство, посягательства на жизнь полицейского, а также по признакам незаконного приобретения взрывчатых веществ.

В настоящее время жизни и здоровью потерпевших ничего не угрожает.

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