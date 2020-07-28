Гатчина, Ленинградская область, , 12:04 — REGNUM В Ленинградской области выясняют обстоятельства гибели мужчины, чьи отчлененные от тела останки нашли дети в Гатчинском районе. Об этом 28 июля сообщает издание 47 news.

Страшную находку школьники обнаружили в посёлке Пригородный Гатчинского района Ленобласти 27 июля. Останки лежали в зарослях борщевика за баней в нескольких метрах от Вырицкого шоссе.

«Дети нашли мужскую ногу от стопы до колена, руку от кисти до локтя и фрагменты грудной клетки с шейными позвонками. Под частью останков лежал полиэтиленовый пакет», — говорится в сообщении.

По предварительным данным судмедэкспертов, смерть наступила примерно месяц назад. Находкой заинтересовался региональный следственный комитет.