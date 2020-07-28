Тегеран, , 12:01 — REGNUM Мощный взрыв прогремел на хранилище топлива на западе Ирана, в провинции Керманшах, в результате чего начался сильный пожар, сообщает 28 июля Reuters.

«На хранилище топлива на парковки промышленной зоны Долат-Абад произошел взрыв», — передают местные СМИ, указывая на то, что на данный момент информации о пострадавших нет.

На появившейся в сети видеозаписи можно увидеть, как над парковочной зоной поднимается столп огня, который охватил близстоящие грузовики. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий возгорания.

Напомним, это уже не первый подобный инцидент в Иране за последнее время. В частности, в начале июля на фабрике, расположенной близ Тегерана, также прогремел взрыв и начался пожар. Кроме того, 30 июня в результате взрыва в медицинском учреждении, расположенном севернее столицы республики, погибли 19 человек.