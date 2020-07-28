Нальчик, , 11:56 — REGNUM В Кабардино-Балкарии 28 июля произошел взрыв газа в одном из частных домов в селе Кахун Урванского района. В результате происшествия пострадала женщина.

С травмами ее доставила и больницу, передает РЕН ТВ. По данным телеканала, пострадавшей 48 лет. О состоянии женщины ничего не сообщается.

Официальной информации на сайте МЧС и МВД пока нет. Местные СМИ сообщили о том, что взрыв спровоцировал пожар в одной из комнат домовладения. Также есть информация, что обрушилась часть стены и крыши дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля также произошел взрыв газа в одном из домов в селе Новая Солянка в Рыбинском районе Красноярского края. Пострадала женщина. После ЧП были эвакуированы около 60 жильцов трехэтажного дома.