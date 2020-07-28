Джакарта, , 11:53 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в индонезийской провинции Папуа, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявили о землетрясении, которое произошло на суше 28 июля 2020 года в 08:03 по местному времени.

«Эпицентр землетрясения находился на суше в 17 км к юго-востоку от острова Япен на глубине 14 км», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.