Кострома, , 11:46 — REGNUM В Галичском районе Костромской области большегруз проломил деревянный мост через реку Тёбзу, соединяющий 5 деревень района с областным центром — Костромой. Об этом сообщает МЧС по региону.

Рухнувший мост Фото газеты «Галичские известия»

Переправа сломалась в момент, когда по ней проезжал «Урал», груженный песком. Управлявший машиной водитель не пострадал.

С населёнными пунктами, где по сведениям K1news.ru проживают 15 местных жителей и дачники, нарушено транспортное сообщение. Для решения вопросов по восстановлению моста, подвозу продуктов питания и медикаментов на место выехала комиссия во главе с директором департамента транспорта региона Евгением Кананиным.

Как сообщает ГТРК «Кострома» мост находился в исправном состоянии. Два года назад там меняли покрытие, а три года назад — ремонтировали опоры.

Напомним, аналогичное ЧП в регионе произошло в марте 2020 года. Тогда в Макарьевском районе из-за ледохода сломался автопешеходный мост через Унжу. Переправу восстановили в апреле.