Анкоридж, США, , 11:47 — REGNUM Сейсмологами было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1 возле тихоокеанского побережья американского штата Аляска. Об этом 28 июля сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным USGS, землетрясение было отмечено 28 июля 08:03 по времени UTC (11:03 мск) на расстоянии в 66 км в юго-западном направлении от городка Сайнт-Пойнт, в котором проживает около одной тысячи человек. Очаг подземных толчков находился на глубине 41,3 км.

При этом не сообщается о пострадавших или жертвах из-за данного землетрясения.

Угроза цунами не была объявлена.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 5,8 произошло на юге Филиппин.