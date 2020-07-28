Исламабад, , 11:36 — REGNUM Как минимум пятеро сотрудников полиции из контртеррористического департамента города Гилгита погибли и ещё семь человек были ранены в ходе перестрелки с нелегальными торговцами оружием. Об этом 28 июля сообщает телеканал Geo.tv.

По предварительной информации, в ночь с 27 на 28 июля полицейские проводили задержание нелегальных оружейных торговцев в округе Диамир в провинции Гилгит-Балтистан. При этом в ходе данной операции преступниками был открыт огонь, и по этой причине пять правоохранителей погибли и ещё пять были ранены.

Также в ходе перестрелки были ранены двое гражданских лиц, открывшие стрельбу сумели скрыться с места происшествия.

«Подозреваемые были причастны к нелегальной торговле оружием», — сообщил переходный главный министр провинции Гилгит-Балтистан Афзал Хан.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 июля стало известно, что полиция немецкого города Оффенбурга задержала 31-летнего мужчину, который перед этим отобрал оружие у полицейских и сбежал в лес с луком, стрелами и пистолетом.