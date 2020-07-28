Башмаковский район, , 11:34 — REGNUM В Башмаковском районе Пензенской области 27 июля произошло страшное ДТП, на месте аварии скончались двое взрослых и один ребенок.

Предварительно, автомобиль Мазда-6, за рулем которого находился 29-летний водитель, съехал в кювет, а затем врезался в дерево. Мужчина, 25-летняя пассажирка и 4-летняя девочка скончались на месте. Еще одна пострадавшая 38-летняя женщина доставлена в больницу, сообщает пензаинформ со ссылкой на областной отдел пропаганды УГИБДД. Смертельная авария произошла в 19:00 на 2-ом км полевой дороги, соединяющей село Тимирязево и поселок Луч.

Выяснить причины происшествия предстоит сотрудникам инспекции.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области на трассе в Мокшанском районе 12 мая произошло лобовое столкновение многотонной фуры и легкового автомобиля Renault Symbol, что привело к гибели двух человек.

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