Барнаул, , 11:27 — REGNUM Оперативный штаб Алтайского края сообщил сегодня, 28 июля, о новой вспышке коронавируса в краевом онкодиспансере. Плановая госпитализация пациентов в отделения лечебной базы на улице Никитина, 77 в Барнауле отменена с 27 июля. Карантин продлится не менее двух недель.

Инфицированные COVID-19 направлены на спецлечение в ковидные госпитали или на амбулаторное наблюдение по месту жительства. Пациенты с отрицательным результатом анализа на коронавирус долечиваются в плановом порядке.

«В конце прошлой недели у нас затемпературили сразу несколько пациентов, было проведено масштабное тестирование, которое и показало наличие инфекции», — пояснил заместитель главного врача по хирургической помощи Алексей Марьин. По его словам, отделения торакальной хирургии, онкоабдоминальное и опухолей головы и шеи возобновят плановую госпитализацию пациентов в середине августа после санитарной обработки и контрольного тестирования медперсонала.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о вспышке коронавируса в двух корпусах Алтайского краевого онкологического диспансера (на Змеиногорском тракте и ул. Никитина) оперативный штаб региона сообщил ещё 26 мая. Тогда там было выявлено шесть носителей SARS-CoV-2. Но за неделю число выявленных там носителей SARS-CoV-2 с нескольких человек выросло до 70. В частности, положительные тесты подтвердились у персонала, который работает в корпусе стационара на ул. Никитина.

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По состоянию на 28 июля из 8786 пациентов 1751 больны внебольничной пневмонией (+57 человек за последние сутки), 3041 — ОРВИ (+17 человек за последние сутки). Тяжелобольных — 108 (+1 человек за последние сутки), на аппарате ИВЛ — 31 (минус 4 человека за последние сутки).

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