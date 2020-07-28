Рыбинский район , , 11:14 — REGNUM В Красноярском крае проводится доследственная проверка по факту взрыва бытового газа в квартире трёхэтажного жилого дома в селе Новая Солянка Рыбинского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по краю и Хакасии.

Сообщение об инциденте поступило в правоохранительные органы 28 июля. Взрыв газа произошёл в квартире на втором этаже дома, расположенного на улице Центральная.

По предварительным данным, взрыв произошёл примерно в 11 часов утра 28 июля. 75-летняя хозяйка квартиры получила термические ожоги лица и тела I—II степени. Женщину госпитализировали, она находится в удовлетворительном состоянии. Другие жильцы дома не пострадали.

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Как сообщало ИА REGNUM, всего из дома эвакуировали 60 человек.

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