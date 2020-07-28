Брюссель, , 11:14 — REGNUM Бутылки с зажигательной смесью бросал в здание бельгийского парламента в Брюсселе 36-летний мужчина. Его задержали, сообщает 28 июля сайт телеканала RTBF.

По предварительным данным, атаковавший здание связан с местными крайне правыми партиями. Нападение мужчина предпринял во второй половине дня 27 июля, перед этим он угрожал в соцсетях тем, что устроит некую акцию у парламента.

Серьезного ущерба зданию парламента действия задержанного не причинили, пострадавших не было.