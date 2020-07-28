Гонолулу, США, , 10:53 — REGNUM До уровня тропического шторма ослабел ураган «Дуглас», который ранее прошел около штата США Гавайи в Тихом океане. Об этом 28 июля сообщает Национальный центр по предупреждению об ураганах США (NHC).

«Дуглас» слабнет, однако несет связанные с тропическим штормом условия в районы Национального морского памятника Папаханаумокуакеа (группа тихоокеанских островов и атоллов — ред.)», — говорится в сообщении.

Также, как сообщают метеорологи, ставший тропическим штормом «Дуглас» в настоящее время движется в западном направлении со скоростью 20 км/ч, с отдельными порывами ветра до 110 км/ч, ожидается, что он ослабнет в течение нескольких дней.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ураган «Ханна» стал причиной гибели не менее четырех человек на северо-востоке Мексики.