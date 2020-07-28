Ярославль, , 10:47 — REGNUM В Ярославской области выявлено еще 39 случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России. Всего с начала периода пандемии в Ярославской области зарегистрировано 5916 случаев коронавируса, к концу рабочей недели регион достигнет рубежа в 6 тысяч инфицированных.

Инфографика ИЦК

При этом растет количество выздоровевших ярославцев. Согласно данным федерального оперштаба, за сутки в регионе выписано еще 49 человек. С начала пандемии поправились уже 5234 жителя Ярославской области. Новых летальных случаев за сутки в регионе не зафиксировано, с начала периода от COVID-19 скончалось 25 человек.

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