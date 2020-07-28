Ульяновск, , 10:45 — REGNUM В Засвияжском районе Ульяновска завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, у которого произошёл конфликт с автовладельцем и едва не стоивший последнему жизни. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Пострадавший с тяжёлой травмой головы был доставлен в больницу ночью 15 июля 2019 года. Правоохранители в ходе разбирательств установили, что в тот день он был за рулём «Жигулей» и у него возник конфликт на улице Ташлинской.

«У него произошел конфликт с пешеходом, который в ходе преследования бросил осколок кирпича в голову жертвы», — говорится в сообщении.

Суд признал ульяновца виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека»), назначив 3,5 года колонии общего режима. В качестве возмещения морального вреда взыскано 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года в Ульяновске завершилось судебное разбирательство по делу о вооружённом нападении на одной из баз отдыха, в ходе которого был ранен один человек. Фигурант уголовного дела получил восемь лет колонии особого режима.

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