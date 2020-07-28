Елабужский район, , 11:03 — REGNUM В Татарии работникам предприятия ООО «Домостроительный комбинат клееных модульных конструкций» руководство задолжало более 1,6 млн рублей заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Елабужская городская прокуратура организовала проверку деятельности комбината, в ходе которой установили, что 63 работника организации не получили зарплату за май текущего года в сумме более 1,6 млн рублей. В отношении руководителя предприятия возбуждено дело об административном правонарушении согласно ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства»). Также прокурор внес представление об устранении выявленных нарушений законодательства.

Работодатель полностью погасил образовавшуюся задолженность по зарплате перед работниками.

ИА REGNUM ранее сообщало, Нижнекамский следственный отдел по Татарии возбудил уголовное дело после невыплаты заработной платы более 200 сотрудникам предприятия.

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