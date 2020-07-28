Петропавловск, Казахстан, , 10:40 — REGNUM Пожарные потушили торговый центр «Евразийский» в Петропавловске — площадь пожара составила 450 кв. метров. Об этом 28 июля заявил начальника департамента по ЧС Северо-Казахстанской области Рамиль Камалов на брифинге.

По его словам, пожар случился в четыре часа утра. В ликвидации возгорания были задействованы 16 единиц техники и 54 человека личного состава. Камалов отметил, что работа пожарных осложнялась сильным задымлением, высокой температурой и сложной планировкой зданий.

«Пока версия поджога исключается. Работают органы дознания», — сказал глава департамента. На первом этаже сгорели три бутика и еще три — повреждены, на втором этаже сгорел один бутик, уточнил Камалов. Версия поджога пока исключается.

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