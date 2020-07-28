Донецк, , 10:29 — REGNUM Украинские силовики разместили военную технику в жилой застройке у линии соприкосновения в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили 28 июля в пресс-службе Народной милиции ДНР.

В сообщении сказано, что боевики 54-й бригады ВСУ поставили две боевые машины пехоты (БМП) на территории частного домовладения в посёлке Чермалык. Ещё две БМП были замечены разведкой ДНР в населённом пункте Авдеевка.

«Размещая военную технику ВСУ в жилых районах населённых пунктов на подконтрольной территории, украинские боевики ставят под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей», — напомнили в пресс-службе Народной милиции.

В ведомстве также отметили, что за минувшие сутки четверо украинских силовиков получили ранения, не связанные с боевыми действиями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что украинская сторона рассчитывает на возврат российских военных в состав Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), который следит за ситуацией в Донбассе.

Читайте также: Украина хочет, чтобы российские военные вернулись в состав СЦКК — Резников