Донецк, 28 июля 2020, 10:29 — REGNUM Украинские силовики разместили военную технику в жилой застройке у линии соприкосновения в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили 28 июля в пресс-службе Народной милиции ДНР.
В сообщении сказано, что боевики 54-й бригады ВСУ поставили две боевые машины пехоты (БМП) на территории частного домовладения в посёлке Чермалык. Ещё две БМП были замечены разведкой ДНР в населённом пункте Авдеевка.
В ведомстве также отметили, что за минувшие сутки четверо украинских силовиков получили ранения, не связанные с боевыми действиями.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что украинская сторона рассчитывает на возврат российских военных в состав Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), который следит за ситуацией в Донбассе.
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