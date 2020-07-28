Астрахань, , 10:20 — REGNUM В Астраханской области зарегистрирован первый летальный исход после укуса клеща. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По последней информации, к медикам за помощью обратились 1 тыс. 484 астраханцев, пострадавших от укусов клещей, в том числе 608 детей в возрасте до 14 лет. Вместе с тем зарегистрировано два случая заболевания крымской геморрагической лихорадкой — в Камызякском и Володарском районах. Жителя Володарского района спасти не удалось.

Специалисты напоминают, что через укусы клещей также передаётся астраханская риккетсиозная лихорадка. Её переносчиками являются дворовые собаки. Население призвали к бдительности.