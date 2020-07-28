Посёлок городского типа Белоярский, Свердловская область, , 10:13 — REGNUM В Белоярском районе Свердловской области школьница использовала бюст Героя Советского Союза Николая Попова для фотосессии. Она уселась на плечи монумента и показала ему средний палец, следует из фотографий, размещённых в паблике «Плохие новости».

Также 14-летняя девочка осквернила и другие объекты мемориала. По факту инцидента прокуратура начала проверку. Известно, что школьница проживает со своей бабушкой. Родители живут отдельно, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Белоярская межрайонная прокуратура оценит в ходе проверки деятельность органов системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Также будет проверено, какая патриотическая работа проводится в месте учёбы несовершеннолетней.