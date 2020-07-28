Ростов-на-Дону, , 10:11 — REGNUM Жители Ростовской области сообщили о массовой гибели осетра на хуторе Рогожкино в Азовском районе. Информация, подтверждённая фотоснимками, появилась в социальных сетях.

«Весь пляж усеян трупами, весь песок в воде. Идешь по трупам», — сообщил подписчик паблика «Это Ростов!».

ИА REGNUM отмечает, что в Ростовской области в июле началось зарыбление реки Дон молодью русского осетра. Этот вид занесён в Красный список Международного союза охраны природы в связи с деградацией запаса. Власти заявляли, что в период со 2 по 13 июля будет выпущено более 1,32 млн штук мальков русского осетра.

На финансирование мероприятий по искусственному воспроизводству в 2020 году из региональной казны выделено 7,4 млн рублей. Предполагается, что на эти же цеди в 2021 году будет выделено 17,4 млн рублей.