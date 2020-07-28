Курск, , 10:10 — REGNUM 57-летний мужчина погиб в результате пожара в жилом доме в селе Полянское Курской области. Проводится доследственная проверка, сообщили 28 июля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Сообщение о возгорании жилого дома поступило в службу спасения 27 июля примерно в 19:00. В ходе осмотра места происшествия специалисты пришли к выводу, что предположительно, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнём при курении.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.