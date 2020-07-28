Тосно, Ленинградская область, , 10:11 — REGNUM Жительница Ленинградской области обратилась в полицию с заявлением о пропаже ее бывшего мужа и четырехлетнего сына. Следователи возбудили уголовное дело по статье убийство. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе регионального СК.

К правоохранительным органам Ленинградской области обратилась жительница Тосненского района. Женщина рассказала, что она с 43-летним мужем Александром Семеновым разведена, но у них есть общий четырехлетний сын Андрей, который, по решению суда, на время летнего отпуска должен был быть вместе с отцом.

Однако в установленный срок мужчина сына не вернул и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Из-за чего женщина обратилась в правоохранительные органы и, когда зашли в квартиру по месту проживания отца, то никого не обнаружили.

«В связи с тем, что в отношении отца и ребенка могли быть совершены противоправные действия, следственным отделом по городу Тосно следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)», — уточнили в ведомстве.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также сотрудников полиции по Тосненскому району Ленинградской области. В настоящее время следователи проводят неотложные следственные действия. Проверяются места возможного нахождения ребенка и отца, допрашиваются лица из круга их общения.