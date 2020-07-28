Рыбинский район , , 10:00 — REGNUM Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту происшествия в селе Новая Селянка Рыбинского района, где в многоквартирном доме взорвался газ.

Пострадал один человек. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, на место происшествия выехал Рыбинский межрайонный прокурор.

В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего. «При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — подытожили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, из подъезда, в котором 28 июля произошёл хлопок газа, вывели около 15 человек. Всего из здания эвакуировали около 60 жильцов. Пострадавшая — женщина, её личность устанавливается.

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