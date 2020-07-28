Краснослободск, Волгоградская область, , 10:01 — REGNUM Тело 90-летней пенсионерки, пропавшей без вести полгода назад, обнаружено в сарае домовладения в Краснослободске Волгоградской области. Сын погибшей не обращался в полицию, но всё это время исправно получал пенсию матери, сообщили 28 июля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

С заявлением о безвестном исчезновении пожилой женщины к следователям 27 июля обратился глава поселения. В связи с её длительным отсутствием было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Установлено, что пенсионерка проживала с сыном и снохой, но они не стали обращаться в полицию, зато полгода исправно получали пенсию родственницы. В доме, где проживала семья, следователи-криминалисты с применением специальной техники провели осмотр и в хозяйственной постройке обнаружили уже мумифицированное тело потерпевшей.

Родственники признались, что в декабре 2019 года между матерью и сыном произошёл конфликт. Он ударил её по голове, а на следующий день женщину обнаружили мёртвой. Вместе с супругой мужчина спрятал тело в сарае.

Назначены судебно-медицинские экспертизы, специалисты установят причину и давность наступления смерти пенсионерки. Расследование уголовного дела продолжается.