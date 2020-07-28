Львов, Украина, 28 июля 2020, 10:02 — REGNUM Во Львовской области Украины на базе отдыха взорвался автомобиль. Об этом сообщили 28 июля в пресс-службе Национальной полиции области.
Утром в полицию поступила информация, что на одной из баз отдыха в Мостиском районе области произошёл взрыв, в результате которого погиб человек.
На месте происшествия работают следователи, взрывотехники и кинологи. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, отметили в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве в жилом доме прогремел взрыв. К счастью, никто не пострадал. Полиция возбудила дело по статье «Хулиганство».
Читайте также: В Киеве в жилом доме произошёл взрыв