Львов, Украина, , 10:02 — REGNUM Во Львовской области Украины на базе отдыха взорвался автомобиль. Об этом сообщили 28 июля в пресс-службе Национальной полиции области.

Утром в полицию поступила информация, что на одной из баз отдыха в Мостиском районе области произошёл взрыв, в результате которого погиб человек.

«На месте события правоохранители обнаружили повреждённый взрывом автомобиль Mitsubishi Pajero, в салоне которого было тело мужчины без признаков жизни. Личность погибшего установлена — им оказался 41-летний львовянин», — сказано в сообщении.

На месте происшествия работают следователи, взрывотехники и кинологи. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве в жилом доме прогремел взрыв. К счастью, никто не пострадал. Полиция возбудила дело по статье «Хулиганство».

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