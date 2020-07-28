Усольский район, , 09:46 — REGNUM Найденные сегодня обломки самолёта в Иркутской области принадлежат воздушному судну, совершившему жёсткую посадку в 2019 году. Эту информацию подтвердили REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.

Поиски пропавшего на прошлой неделе в республике Ан-2 продолжаются, отметили в ведомстве.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что разбившийся самолёт найден в Усольском районе Приангарья.

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