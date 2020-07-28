Иркутск, , 09:40 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 28 июля, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 13 134 человек, причём 159 добавились только за последние сутки. Не обошлось без новых смертей: умерли шестеро пациентов с COVID-19.

Общее число погибших с коронавирусом составляет уже 193 человека. В инфекционных отделениях стационаров лечится 871 пациентов, из них 60 человек болеют тяжело. Выздоровели 9232 человека.

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