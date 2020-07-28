Ульяновск, 28 июля 2020, 09:38 — REGNUM В Железнодорожном районе Ульяновска заведено уголовное дело по факту незаконной рубки деревьев в водоохранной зоне. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.
По данным надзорного ведомства, зимой — весной 2020 года в водоохранной зоне возле железнодорожного моста через реку Свияга проводились незаконные рубки ив. Правоохранители оценили нанесённый ущерб в 150 тыс. рублей.
На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере»).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чердаклинском районе Ульяновской области выявлена рубка леса, которую правоохранители считают незаконной. Ущерб оценивается на 2 млн рублей. Также было возбуждено уголовное дело по факту вырубки дубов в ундоровском лесничестве, ущерб правоохранители оценили в 1 млн рублей.
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