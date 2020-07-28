Ясный, Оренбургская область, , 09:38 — REGNUM В пригороде Ясного Оренбургской области 27 июля семь часов боролись с крупным природным пожаром, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Возгорание сухой травы возникло днем на окраине села Алимбай-1. Огонь распространился на площади 2 тысячи квадратных метров. В тушении степного пожара участвовали 18 человек и восемь единиц спецтехники.

За сутки (27 июля) в регионе произошло шесть степных пожаров на площади 2134 га и три лесных — на площади 6 га.

С начала 2020 года в Оренбуржье зафиксировано 730 степных пожаров на общей площади более 33 357 га (для сравнения: за аналогичный период 2019 года — 1 305 пожаров на площади более 24 408 га).