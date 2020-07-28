Волгоград, , 09:40 — REGNUM Трое несовершеннолетних находились в автомобиле, упавшем в оросительный канал в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. По факту ДТП, в котором погибли восемь человек, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным следствия, автомобилем Renault Logan управлял 28-летний гражданин Республики Таджикистан. Иномарка двигалась по грунтовой дороге вдоль оросительного канала вблизи садоводческого общества «Степное-2». В салоне машины находились ещё семь пассажиров, трое из которых подростки 10, 11 и 17 лет. Примерно в 600 метрах от федеральной трассы Р-226 водитель не справился с управлением и съехал в канал.

Все находившиеся в легковушке погибли, причиной гибели, вероятнее всего, стала механическая асфиксия в результате утопления.

На место происшествия выезжали и.о. прокурора Волгоградской области и руководитель отдела криминалистики регионального Следкома. Следственные действия продолжаются.

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