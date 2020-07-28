Иркутск, , 09:29 — REGNUM Пропавший более чем неделю назад самолет Ан-2 найден на территории Иркутской области. Об этом 28 июля сообщил источник в экстренных службах.

«Поступила информация, что в Усольском районе Иркутской области обнаружен пропавший самолет Ан-2», — приводит ТАСС слова источника, который также напомнил, что на борту самолета находились шесть человек.

Также источник сообщил, что в настоящее время связанная с этим информация уточняется.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в поисках пропавшего в Бурятии Ан-2 спасатели обследовали 12 тысяч кв. км.