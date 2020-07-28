Усольский район, , 09:24 — REGNUM Спасатели обнаружили пропавший в Бурятии самолёт Ан-2. Разбившееся воздушное судно, на борту которого находились шесть человек, найдено в Усольском районе Иркутской области, сообщают СМИ.

В МЧС пока эти информацию не комментируют.

Напомним, самолёт пропал 19 июля при облёте территории Тункинского и Окинского района Бурятии. Возбуждено уголовное дело.

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