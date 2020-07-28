Уфа, , 09:17 — REGNUM Подозреваемого в смертельном наезде на мужчину, который пересекал дорогу на лошади, задержали в Башкирии. Об этом 28 июля сообщил главный госавтоинспектор региона Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, ночью 27 июля автомобиль сбил местного жителя, который переезжал дорогу верхом на лошади. Дорожное происшествие произошло на 9 км автотрассы Киргиз-Мияки-Т.Арсланово-Стерлибашево. В результате 59-летний мужчина получил не совместимые с жизнью травмы. А водитель автотранспортного средства уехал в места аварии.

Отмечается, что стражи порядка установили личность 34-летнего подозреваемого жителя Миякинского района и задержали его в Уфе. Следователи считают, что он успел устранить повреждения автомобиля, которые произошли во время аварии. В настоящее полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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