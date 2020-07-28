, 09:04 — REGNUM В северо-восточном штате США Мэн в результате нападения акулы погибла женщина. Об этом 28 июля сообщается на сайте правительства штата.

В сообщении указывается, что морской патруль штата ведет расследование гибели женщины, которая была зафиксирована около острова Бэйли.

«По данным морского патруля, свидетель сообщил о том, что женщина плыла возле побережья около Уайт Сейлс Лейн и получила ранения в результате (происшествия — ред.), оказавшегося нападением акулы», — также говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что бывшие неподалеку плавающие на каяках доставили женщину на берег, куда прибыли представители морского патруля, зафиксировавшие факт ее смерти.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 27 июля стало известно, что возле села Чаловка на севере Камчатского края было обнаружено тело 63-летнего пенсионера, который погиб в результате нападения на него медведя.