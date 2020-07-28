Москва, 28 июля 2020, 08:55 — REGNUM В московском аэропорту «Шереметьево» со сработавшим датчиком неисправности штатно сел грузовой самолет Ту-204, выполнявший рейс из Лейпцига.
«Ту-204 из Лейпцига совершил штатную посадку по приборам», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
По его словам, на борту воздушного судна произошел отказ аэронавигационного оборудования.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее грузовой самолёт Ту-204 «Почты России» в ночь совершил экстренную посадку в аэропорту Жуковского в Подмосковье. После взлёта у самолёта сработал датчик неисправности одного из двигателей.
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