Мехико, , 08:47 — REGNUM Две футболистки стали жертвами удара молнии в юго-восточной части столицы Мексики и ещё три спортсменки — пострадали. Об этом 27 июля сообщает издание Universal.

По данным журналистов издания, проходивший в муниципалитете Тлауак матч женской лиги по футболу пришлось прервать из-за начавшегося сильного дождя. При этом на поле был оставлен мяч и пять футболисток вернулись за ним, и в этот момент произошёл удар молнии.

Вес пострадавшие спортсменки были немедленно доставлены в медучреждение, однако жизни двух из них врачи спасти не смогли, и они скончались. При этом указывается, что одна из погибших была несовершеннолетней.

Также известно, что ещё у трех футболисток ожоги второй степени и в настоящее время отсутствует угроза их жизни.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в московском районе Солнцево молния угодила в двоих мужчин.