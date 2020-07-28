Барнаул, , 08:40 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 8786 человек, причём 121 из них добавился только за последние сутки. Таковы данные регионального оперативного штаба на утро, 28 июля.

Не обошлось без смертей: за сутки зарегистрированы три новых летальных случая, два из них — от COVID-19. Из 8786 пациентов 1751 больны внебольничной пневмонией (+57 человек за последние сутки), 3041 — ОРВИ (+17 человек за последние сутки). Тяжелобольных — 108 (+1 человек за последние сутки), на аппарате ИВЛ — 31 (минус 4 человека за последние сутки).

За весь период выздоровели 6773 человек и199 человек скончались.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 июля, оперативный штаб региона сообщил о гибели пятерых жителей Алтайского края с SARS-CoV-2.

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