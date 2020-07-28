Иланский район, Красноярский край, , 08:28 — REGNUM В Иланском районе Красноярского края 25 июля в районе деревни Гремучая Падь случилось дорожное происшествие. Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, десятилетний мальчик сумел спасти свою мать.

Автомобиль Mazda Familia под управлением 38-летней женщины съехал с дороги и упал в пруд. На заднем сидении находился сын женщины, пристёгнутый ремнём безопасности.

«Произошло всё очень быстро, мы оказались в воде. Двери заблокировались и я, честно сказать, впала в ступор, ко всему уже была готова. И тут услышала голос сына, который окликает меня: «Мама!» — рассказала женщина.

Мальчик сумел открыть задние двери автомобиля. Он и его мать выбрались из тонущей машины, которая после этого быстра ушла на дно — на глубину примерно пять метров. Мать и сын благополучно добрались до берега. Им пришлось пройти до деревни около 4 км. Телефоны утонули вместе с автомобилем.

В МЧС рассказали, что мальчик не считает себя героем.

«Я ведь не специально, я просто маму спасал», — объяснил школьник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии наградили 12-летнего школьника, вытащившего из огня четырёх маленьких детей.

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