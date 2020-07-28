Самара, , 08:06 — REGNUM Уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейского возбуждено в Самаре. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, вечером 28 июля наряд полиции прибыл по вызову в квартиру дома по ул. Буянова. Подозреваемый мужчина, который находился в этой квартире, кинул в подъезд предмет, который взорвался. В итоге один полицейский получил травмы. Его срочно доставили в больницу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам посягательства на жизнь полицейского.

Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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