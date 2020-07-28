Красноярск, , 08:02 — REGNUM Утром 28 июля в трёхэтажном многоквартирном жилом доме в селе Новая Солянка Рыбинского района Красноярского края произошёл хлопок — предположительно, в результате утечки газа. На месте происшествия работают сотрудники полиции, сообщили ИА REGNUM в краевом ГУ МВД.

Из подъезда, в котором произошёл хлопок, вывели около 15 человек. Всего из здания эвакуировали около 60 жильцов.

По предварительной информации, пострадала женщина. Её личность устанавливается. Здание оцеплено. На месте работают следственно-оперативная группа полиции, сотрудники экстренных служб.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, информация о происшествии поступила в 10:45 по местному времени. Привлечено 17 человек, шесть единиц техники.